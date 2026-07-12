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Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe Futbol Takımı, Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda, Pogon Szczecin maçının ilk 11'i yer almazken, Mert Müldür ve Archie Brown takımla çalıştı. Neşeli anların yaşandığı idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde konakladıkları otelin sahasında, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Sarı-lacivertlilerin dün oynadığı Pogon Szczecin maçında ilk 11'de forma giyen isimlerin yer almadığı idmanı futbol direktörü Oğuz Çetin de takip etti.

Polonya temsilcisi karşısında hafif ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Mert Müldür ile Archie Brown da antrenmanda takımla çalıştı.

Neşeli anların yaşandığı idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Süha Gür
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