Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Rakipleri Belli Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi ve Fenerbahçe'nin 2'nci torbadan katıldığı kura sonrası rakipleri belirlendi. Sarı-lacivertlilerin karşılaşacağı takımlar arasında Aston Villa, Dinamo Zagreb, Ferencvaros ve diğerleri yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi kuraları çekilişi ile bugün 2'nci torbadan kuraya katılan Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekilişinin ardından, bugün Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan takımların rakiplerini belirledi. Sarı-lacivertlilerin de 2'nci torbadan katılım sağladığı kura çekilişinde rakipleri belli oldu.

Kura sonrası Fenerbahçe'nin rakipleri şu takımlar oldu:

Aston Villa (Evinde), Dinamo Zagreb (Deplasman), Ferencvaros (Evinde), Viktoria Plzen (Deplasman), Nice (Evinde), Ş. Bükreş (Deplasman), Stuttgart (Evinde), Brann (Deplasman)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Fenerbahçe ile anlaşan Kerem'den Galatasaraylıları kızdıracak hamle

Fenerbahçe ile anlaşan Kerem'den Galatasaraylıları kızdıracak hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi

Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.