Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Rakipleri Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi kuraları çekilişi ile bugün 2'nci torbadan kuraya katılan Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekilişinin ardından, bugün Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan takımların rakiplerini belirledi. Sarı-lacivertlilerin de 2'nci torbadan katılım sağladığı kura çekilişinde rakipleri belli oldu.

Kura sonrası Fenerbahçe'nin rakipleri şu takımlar oldu:

Aston Villa (Evinde), Dinamo Zagreb (Deplasman), Ferencvaros (Evinde), Viktoria Plzen (Deplasman), Nice (Evinde), Ş. Bükreş (Deplasman), Stuttgart (Evinde), Brann (Deplasman)