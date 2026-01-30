Haberler

İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi

İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi Haber Videosunu İzle
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi Nottingham Forest oldu. İlk maç 19 Şubat'ta İstanbul'da, rövanş ise 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Nottingham Forest ile eşleşti.
  • UEFA Avrupa Ligi finali 30 Mayıs 2026'da İstanbul'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.

İŞTE EŞLEŞMELER

Fenerbahçe - Nottingham Forest

  • Dinamo Zagreb - Genk
  • Brann - Bologna
  • Ludogorets - Ferencvaros
  • Celtic - Stuttgart
  • Panathinaikos - Viktoria Plzen
  • PAOK - Celta Vigo
  • Lille - Kızılyıldız

RAKİP BELLİ OLDU

Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Sarı-Lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

  • Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat
  • Son 16 turu: 10- ve 17-18 Mart
  • Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan
  • Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026
  • Final: 30 Mayıs ( İstanbul )

FİNAL İSTANBUL'DA

Turnuvanın finaline 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

çok zor takım gelmiş forest İngiltere'de 2 şampiyonluğu olan çok köklü bir takım zor maç

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes:

Fenerbahce - coşkun eşleşmesini izleyecez

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlim Karaca:

Ben fenerin turu rahat geçeceği ni zannediyorum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu

Sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu işte bir terslik var! Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Videoyu izlemeniz lazım! Khamzat Chimaev'i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu

Vurduğu adamın kimin arkadaşı olduğunu görünce süt dökmüş kedi oldu
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu

Sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum

Ne diyecekleri merak konusuydu! Tarihi adıma ABD'den ilk yorum