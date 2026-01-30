İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi Nottingham Forest oldu. İlk maç 19 Şubat'ta İstanbul'da, rövanş ise 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak.
- UEFA Avrupa Ligi finali 30 Mayıs 2026'da İstanbul'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.
İŞTE EŞLEŞMELER
Fenerbahçe - Nottingham Forest
- Dinamo Zagreb - Genk
- Brann - Bologna
- Ludogorets - Ferencvaros
- Celtic - Stuttgart
- Panathinaikos - Viktoria Plzen
- PAOK - Celta Vigo
- Lille - Kızılyıldız
RAKİP BELLİ OLDU
Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Sarı-Lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
- Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat
- Son 16 turu: 10- ve 17-18 Mart
- Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan
- Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026
- Final: 30 Mayıs ( İstanbul )
FİNAL İSTANBUL'DA
Turnuvanın finaline 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak.