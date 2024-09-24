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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Maçını Fransız Hakem Yönetecek

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Maçını Fransız Hakem Yönetecek
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile mücadele edecek. Maçın hakemi Benoit Bastien olacak.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Fenerbahçe'nin evinde Belçika ekibi Union Saint- Gilloise ile oynayacağı mücadelede Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Perşembe günü saat 19.45'te Ülker Stadyumu'nda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Söz konusu mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mathieu Vernice olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Bastien Dechepy oturacak. Dechepy'e AVAR olarak Romain Lissorgue eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Gilloise Politika Belçika Futbol Spor

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