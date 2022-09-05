Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosunda büyük sürpriz! Yeni transfer Bruma listede yok

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Lig'i gruplarında boy göstereceği karşılaşmalar öncesi 23 kişilik kadrosunu belirledi. UEFA'ya bildirilen listede yeni transfer Bruma yer almadı. Öte yandan teknik direktör Jorge Jesus kadroda Serdar Dursun, Novak ve Lemos'a da yer vermedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edeceği kadroyu bildirdi. Sarı-lacivertlilerin bildirdiği listede büyük sürprizler yer aldı.

BRUMA VER SERDAR DURSUN KADROYA ALINMADI

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi gruplarında Rennes, Dinamo Kiev ve AEK Larnaca ile kozlarını paylaşacak. Bu maçların 23 kişilik kafilesini UEFA'ya bildiren Fenerbahçe'de yeni transfer Bruma kadroya alınmadı. Sarı-lacivertlilerde Bruma'nın yanı sıra,Serdar Dursun, Novak ve Lemos da kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirilen kadrosu şöyle:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Joao Pedro, Osayi Samuel, Michy Batshuayi.