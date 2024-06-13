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Kanarya'da sıcak saatler! Fenerbahçe'nin Anderson Talisca'dan tek bir isteği var

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Fenerbahçe'nin transfer hedefinde olan Anderson Talisca'nın maaşı yüksek bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, yıldız futbolcudan indirim talep etti. Talisca'nın yıllık 12 milyon euro olan maaşı, Fenerbahçe için yüksek bir rakam. Kulüp, maksimum 7 milyon euro maaş öneriyor. Talisca'nın bonservisi ise 8 milyon euro. Al-Nassr ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Talisca, takımdan ayrılmak istediği takdirde kulübü kolaylık sağlayacak.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Al-Nassr'da forma giyen yıldız futbolcu Anderson Talisca için girişimlerini sürdürüyor.

KANARYA İNDİRİM İSTİYOR

Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan'da 12 milyon euro kazanan 30 yaşındaki oyuncudan ciddi bir indirim bekliyor. Senelik ücret için 7 milyon euro sınırı belirleyen yönetim, bu kararını futbolcu cephesine bildirdi.

BONSERVİSİ 7-8 MİLYON EURO

Bu arada Al-Nassr ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Talisca'nın bonservis bedelinde bir sorun yok. Takımdan ayrılmak istediği takdirde kulübü kolaylık sağlayacak. Suudiler, 7-8 milyon euro gibi bir bonservis bedeline sambacıyı bırakmaya hazır.

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca'dan tek bir isteği var

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (6)

Onur null:

yıkar ortalıgı en az 45 gol atar

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Sinan Bulduk:

Ali açıktan para vermeyi sever , elini cebine atsın biraz

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JokerAllame:

Ali isterse seni bile alır hahahahahhahah

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Barış O. B.:

Bu rakamlara bu oyuncuya gerek yok. Satıp para kazandıracak genç potansiyelli oyunculara yatırım yapılmalı. 6 senelik başarısızlığı kapatmak için harcamalarda bulunmanın bir manası yok

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mustafa genç:

burası bir ticarethane değil dikkatini çekerim!!!

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Murat Ülger:

Hayatında oynadığı en büyük takım Beşiktaş olan oyuncu için adı geçen rakamlara bak.

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