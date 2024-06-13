Kanarya'da sıcak saatler! Fenerbahçe'nin Anderson Talisca'dan tek bir isteği var
Fenerbahçe'nin transfer hedefinde olan Anderson Talisca'nın maaşı yüksek bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, yıldız futbolcudan indirim talep etti. Talisca'nın yıllık 12 milyon euro olan maaşı, Fenerbahçe için yüksek bir rakam. Kulüp, maksimum 7 milyon euro maaş öneriyor. Talisca'nın bonservisi ise 8 milyon euro. Al-Nassr ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Talisca, takımdan ayrılmak istediği takdirde kulübü kolaylık sağlayacak.
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Al-Nassr'da forma giyen yıldız futbolcu Anderson Talisca için girişimlerini sürdürüyor.
KANARYA İNDİRİM İSTİYOR
Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan'da 12 milyon euro kazanan 30 yaşındaki oyuncudan ciddi bir indirim bekliyor. Senelik ücret için 7 milyon euro sınırı belirleyen yönetim, bu kararını futbolcu cephesine bildirdi.
BONSERVİSİ 7-8 MİLYON EURO
Bu arada Al-Nassr ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Talisca'nın bonservis bedelinde bir sorun yok. Takımdan ayrılmak istediği takdirde kulübü kolaylık sağlayacak. Suudiler, 7-8 milyon euro gibi bir bonservis bedeline sambacıyı bırakmaya hazır.