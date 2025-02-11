Fenerbahçe'nin Anderlecht Maçı için Hakem Ataması

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Fenerbahçe'nin sahasında Anderlecht ile oynayacağı maçı Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Fenerbahçe, 13 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht ile sahasında karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Milos Boskovic olacak.

Maçta VAR koltuğunda Pascal Müller oturacak. AVAR'da ise Robert Schröder yer alacak. - İSTANBUL