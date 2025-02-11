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Fenerbahçe'nin Anderlecht Maçı için Hakem Ataması

Fenerbahçe'nin Anderlecht Maçı için Hakem Ataması
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında 13 Şubat'ta Anderlecht ile karşılaşacak. Maçta Karadağlı hakem Nikola Dabanovic düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Fenerbahçe'nin sahasında Anderlecht ile oynayacağı maçı Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Fenerbahçe, 13 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht ile sahasında karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Milos Boskovic olacak.

Maçta VAR koltuğunda Pascal Müller oturacak. AVAR'da ise Robert Schröder yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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