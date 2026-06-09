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Fenerbahçe, Avusturya'da yapacağı kampta 3 hazırlık maçı oynayacak

Fenerbahçe, Avusturya'da yapacağı kampta 3 hazırlık maçı oynayacak
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Fenerbahçe, 5-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacak ve üç hazırlık maçı oynayacak.

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu öncesi 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacak. Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 hazırlık maçı oynayacak.

Fenerbahçe futbol A takımının yeni sezon hazırlık kampı ve maç programı belli oldu. Sarı-lacivertliler, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Fenerbahçe aynı zamanda bu tarihler arasında LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve ikisi Summer Series Upper Austria kapsamında olmak üzere üç hazırlık maçı oynayacak.

Kanarya'nın hazırlık maçlarının programı şöyle:

8 Temmuz 2026 (Summer Series Upper Austria)

Fenerbahçe - Admira Wacker (Raiffeisen Arena)

11 Temmuz 2026

Fenerbahçe - Pogon Szczecin (Hofmann Personal Stadion)

14 Temmuz 2026 (Summer Series Upper Austria)

LASK - Fenerbahçe (Raiffeisen Arena) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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