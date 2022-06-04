Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi başladı - Haberler

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Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi başladı

AA - Süha Gür - Spor
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Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi başladı

Fenerbahçe Kulübünün 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısı başladı.

Fenerbahçe Kulübünün 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısı başladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı.

Başkan Ali Koç, toplantıya futbol takımındaki görevi sona eren teknik direktör İsmail Kartal ile geldi. Bu sırada üyeler, uzun süre İsmail Kartal'ı alkışladı ve lehine tezahüratta bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan yönetici Fethi Pekin, 761 katılımcının bulunduğunu ifade etti.

Olağan mali genel kurulda divan başkanlığına Talat Yılmaz, oy birliğiyle seçildi. Ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Toplantı, 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet ve denetim raporunun okunması, görüşmeler ve 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet ve denetim raporunun ibrası ile devam edecek.

Daha sonra 2022 yılı bütçesi ve ek bütçe, genel kurul oylarına sunulacak.

AA / Süha Gür - Spor

İsmail Kartal Uğur Dündar Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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