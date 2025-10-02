Fenerbahçe, Nice ile karşılaşırken eski kadrosunu korudu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştıkları Nice müsabakasına, son oynanan Antalyaspor maçındaki 11 ile çıktı.

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, evinde Fransız ekibi Nice ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'de oynanan Antalyaspor maçı 11'ini bozmadı ve bugün de aynı isimleri sahaya sürdü.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun ise yedek başladı.

Sarı-lacivertlilerde 2 eksik

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jhon Duran ile İrfan Can Eğribayat kadroda yer almadı. Duran'ın tedavisi sürerken, kaleci İrfan Can ise dün yapılan antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak baş parmağında kırık meydana geldi.

Tribünlerden Filistin mesajı

Fenerbahçeli taraftarlar İsrail zulmü altında olan Filistin ve Filistin halkı için tribünlerden mesaj yolladı. Maraton ile Okul Açık tribünü birleşim noktasında dev bir Filistin bayrağı yer alırken, iki kale arkasında İngilizce olarak, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" ve "Filistin'deki her çocuk güvenliği, sevgiyi ve geleceği hak ediyor" yazılı pankartlar asıldı. Tribünler tarafından "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganı atıldı.

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar Nice mücadelesine de yoğun ilgi gösterdi. Tribünler tıklım tıklım dolarken, ısınma bölümünde tek tek futbolcular tribünlere çağrıldı. Okul Açık Tribünü'nde "Birlikte savaş, birlikte kazan" yazılı pankart yer aldı. Taraftarlar besteler söylerken, takımlarını da maça hazırladı. - İSTANBUL