Fenerbahçe, Nelson Semedo ile Transfer Görüşmelerine Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Portekizli savunma oyuncusu Nelson Semedo, İstanbul'a geldi. Semedo, kulüp yetkilileri tarafından karşılandı ve daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Portekizli savunma oyuncusu Nelson Semedo, İstanbul'a geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 31 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

Semedo, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele hareket etti.

Tecrübeli futbolcu, kariyerinde sırasıyla Sintrense, CD Fatima, Benfica, Barcelona ve Wolverhampton takımlarının formalarını giydi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı

Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor

Mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami 700 km hızla ilerliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.