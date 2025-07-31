Fenerbahçe, Nelson Semedo ile Transfer Görüşmelerine Başladı
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Portekizli savunma oyuncusu Nelson Semedo, İstanbul'a geldi. Semedo, kulüp yetkilileri tarafından karşılandı ve daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Portekizli savunma oyuncusu Nelson Semedo, İstanbul'a geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 31 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.
Semedo, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele hareket etti.
Tecrübeli futbolcu, kariyerinde sırasıyla Sintrense, CD Fatima, Benfica, Barcelona ve Wolverhampton takımlarının formalarını giydi.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor