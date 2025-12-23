Haberler

Fenerbahçe, Musaba ile anlaşmaya vardı! 3.5 yıllık imza

Fenerbahçe, Musaba ile anlaşmaya vardı! 3.5 yıllık imza
Güncelleme:
Fenerbahçe, Samsunsporlu futbolcu Antony Musaba ile anlaştı. Sarı-lacivertliler, Samsunspor'a ıyuncunun 6 milyon euro değerindeki serbest kalma bedelini ödeyecek. Deneyimli isim ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

  • Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Antony Musaba ile anlaşma sağladı.
  • Fenerbahçe, Musaba'nın 6 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyecek.
  • Fenerbahçe, Musaba ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızla devam ederken taraftarları heyecanlandıracak sıcak bir gelişme yaşandı.

MUSABA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Antony Musaba ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, Musaba'nın 6 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek yıldız ismi kadrosuna katacak.

3.5 YILLIK İMZA

Sarı-lacivertlilerin Hollandalı oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı, kısa süre içerisinde transferin resmileşmesinin beklendiği aktarıldı.

TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Musaba'nın temsilcisi Fenerbahçe ile görüşme yapmak üzere dün akşam İstanbul'a ulaşmıştı. Yıldız ismin temsilcisi, bugün sarı-lacivertli yönetim ile bir araya geldi.

BU SEZON PERFORMANSI

Samsunspor forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 25 yaşındaki Musaba, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

500

