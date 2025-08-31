Fenerbahçe Mourinho sonrası rekor kırdı

Süper Lig'in dördüncü hafta maçında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

KANARYA RAHAT KAZANDI

Karşılaşmayı Fenerbahçe, ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı. Kanarya, ligde bir maç eksiğiyle puanını 7'ye yükseltti.

BAŞKENTTE BİR İLK

Öte yandan Süper Lig'de Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, bir ilki gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Süper Lig tarihinde ilk kez Gençlerbirliği deplasmanında ilk 45 dakikada 3 gol buldu. Fenerbahçe'nin gollerini 14. dakikada Dorgeles Nene ile birlikte 35 ve 40. dakikalarda Youssef En-Nesyri attı.