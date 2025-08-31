Fenerbahçe Mourinho sonrası rekor kırdı

Fenerbahçe Mourinho sonrası rekor kırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı deplasmanda ilk kez ilk yarıda 3 gol attı.

Süper Lig'in dördüncü hafta maçında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

KANARYA RAHAT KAZANDI

Karşılaşmayı Fenerbahçe, ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı. Kanarya, ligde bir maç eksiğiyle puanını 7'ye yükseltti.

BAŞKENTTE BİR İLK

Öte yandan Süper Lig'de Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, bir ilki gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Süper Lig tarihinde ilk kez Gençlerbirliği deplasmanında ilk 45 dakikada 3 gol buldu. Fenerbahçe'nin gollerini 14. dakikada Dorgeles Nene ile birlikte 35 ve 40. dakikalarda Youssef En-Nesyri attı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İzmir'de 32 saatlik su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Halk çok perişan

Yıl 2025, şehrin haline bak! Su için geceden sıraya girdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal geri dönüyor! O görüşmeden ilk görüntü geldi

Fener'in yeni hocası Hamdi Akın'ın yalısında ortaya çıktı! İşte o kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.