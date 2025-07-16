Fenerbahçe Milan Skriniar'ın transferinde geri sayıma geçti

Süper Lig devi Fenerbahçe'de uzun süredir transfer girişimleri devam eden Milan Skriniar transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

SKRINIAR İLE ANLAŞMA TAMAM

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, geride bıraktığımız sezon kadrosunda kiralık olarak bulundurduğu Milan Skriniar ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

ÖDEME PLANI GÖRÜŞÜLÜYOR

Haberde, Sarı-lacivertli yönetimin transferin tamamlanması için oyuncunun kulübü PSG ile ödeme planlarını görüştüğü belirtildi. Transferin kısa zaman dilimi içerisinde resmen sonuçlanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'de 23 maçta süre bulan Skriniar, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu, gösterdiği başarılı performansla taraftarının sevgisini kazanmayı başarmıştı.