Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın Bonservisini Alıyor

FENERBAHÇE, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki stoper Milan Skriniar'ın bonservisini almaya hazırlanıyor.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Jhon Duran transferinin ardından Milan Skriniar transferinde de sona geldi. Fenerbahçe, geride kalan sezonda kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Paris Saint-Germain'de olan 30 yaşındaki stoper Milan Skriniar'ın transferi için büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz hafta menajeri İstanbul'a gelen Skriniar'ın da kısa sürede İstanbul'da olması bekleniyor. 14 Temmuz'da başlayacak olan Portekiz kampı öncesi takıma katılması düşünülen Milan Skriniar, kampta takımla çalışmalara başlayacak. Fenerbahçe bu transfer için Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek ve bu anlaşmada çeşitli bonuslar da yer alacak. Öte yandan 30 yaşındaki Skriniar, sarı-lacivertliler ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

MILAN SKRINIAR, 23 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

Milan Skriniar, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Fenerbahçe'de 23 maça çıkmıştı. 30 yaşındaki stoper bu maçlarda savunmadaki katkısının yanı sıra 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.