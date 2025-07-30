Fenerbahçe Milan Skriniar ile Transfer Görüşmelerine Başladı

Fenerbahçe, Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar için oyuncu ve kulübüyle transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Milan Skriniar'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Paris Saint-Germain'le görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kulübün sosyal medyasından yapılan paylaşımda ise Skriniar'ın transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldiği belirtildi.