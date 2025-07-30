Fenerbahçe Milan Skriniar ile Transfer Görüşmelerine Başladı

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Fenerbahçe, Slovak stoper Milan Skriniar için Paris Saint-Germain ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu. Skriniar, sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar için oyuncu ve kulübüyle transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Milan Skriniar'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Paris Saint-Germain'le görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kulübün sosyal medyasından yapılan paylaşımda ise Skriniar'ın transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldiği belirtildi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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