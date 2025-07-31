Fenerbahçe, Milan Skriniar ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Slovak stoper Milan Skriniar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ara transfer döneminde Futbol A Takımımıza kiralık olarak katılan Slovak milli stoper Milan Skriniar'ın kalıcı transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Milan Skriniar, kendisini dört yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Deneyimli stopere 'Ailemize yeniden hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe, Skriniar'ın yıllık 8 milyon Euro alacağını da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. - İSTANBUL