Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! İki yıldız ismi birden açıkladılar

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Miha Zajc ve Mert Müldür ile anlaşmaya vardı. 2018-19 sezonundan beri Fenerbahçe forması giyen Slovenyalı orta saha oyuncusu ile 3 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya varıldı.

MERT MÜLDÜR'DE DE İŞLEM TAMAM

Sarı-lacivertliler, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Mert Müldür ve kulübü ile de prensip anlaşmasına vardı. Mert Müldür ve Miha Zajc, transferlerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecek.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılandırmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüz ayrıca Milli Futbolcu Mert Müldür'ün kalıcı transferi konusunda İtalya'nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varmıştır. İki futbolcu transferlerini tamamlamak üzere İstanbul'a davet edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.