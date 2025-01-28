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Fenerbahçe, Midtjylland Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Midtjylland Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Takım, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde antrenman yaptı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 30 Ocak Perşembe günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma ve çabukluk hareketleriyle sürdürdükleri idmanı, pas çalışmaları ve çift kale maçlarla tamamladı.

Göztepe maçına ilk 11'de başlayan futbolcular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparak antrenmanı noktaladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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