Fenerbahçe, Midtjylland ile 2-2 Berabere Kalarak Play-Off Turuna Yükseldi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Danimarka’da Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak play-off turuna katılmaya hak kazandı. Maçta Dzeko ve En-Nesyri'nin golleri Fenerbahçe'ye puan kazandırırken, Midtjylland'ın gollerini Diao ve Andreasen kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, Danimarka deplasmanında Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak adını play-off turuna yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada soldan Szymanski'nin ortasında ön direkte Dzeko'nun dokunuşunda top ağlara gitti. 1-2
62. dakikada kaleci İrfan ile karşı karşıya kalan Andersson'un şutunda İrfan gole izin vermedi.
86. dakikada Midtjylland'ın kullandığı taç atışında Fred'in sektirdiği topa gelişine vuran Andreasen meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2
Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida
Midtjylland: Lössl, Gabriel (Landazuri dk. 84), Diao, Bech, Paulinho (Jensen dk. 71), Castillo (Andreasen dk. 68), Andresson, Sorensen, Osorio (Dju dk. 84), Aral Şimşir (Krüger-Johnsen dk. 71), Buksa
Yedekler: Liam Selin, Han-Beom Lee, Juninho, Sorensen, Askildsen, Ejeheim
Teknik Direktör: Thomas Thomasberg
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş (İrfan Can Kahveci dk. 79), Fred, Szymanski, Tadic (Cengiz Ünder dk. 90+4), Dzeko, En-Nesyri (Cenk Tosun dk. 90+4)
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Zeki Dursun, Şükür Toğrak, Yigit Emir Ekiz
Teknik Sorumlu: Salvatore Foti
Goller: Diao (dk. 27), Andreasen (dk. 86) (Midtjylland), En-Nesyri (dk. 39), Dzeko (dk. 47) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Çağlar, Djiku, Fred (Fenerbahçe) - HERNING