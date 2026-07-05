Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Mücadeleci kimliği ve Çubuklu formamıza duyduğu aidiyet, bu kararın en önemli unsurları olmuştur. Futbolcumuz da Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak, asgari ücret esasları doğrultusunda 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır. Mert Hakan Yandaş'a Çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mert Hakan Yandaş, 2020 yazında transfer olduğu Fenerbahçe'de 149 resmi maça çıkıp 11 kez gol sevinci yaşadı.