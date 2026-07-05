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Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile asgari ücret üzerinden sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile asgari ücret üzerinden sözleşme imzaladı
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Fenerbahçe, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile asgari ücret esasları doğrultusunda 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Fenerbahçe, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile asgari ücret üzerinden 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini yeniledi. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Mücadeleci kimliği ve çubuklu formamıza duyduğu aidiyet, bu kararın en önemli unsurları olmuştur. Futbolcumuz da Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak, asgari ücret esasları doğrultusunda 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır. Mert Hakan Yandaş'a çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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