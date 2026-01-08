Milli kaleci Mert Günok, Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan milli kaleci Mert Günok ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Deneyimli kaleci, yaklaşık 11 yıl aranın ardından altyapısından yetiştiği takıma geri dönüyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki file bekçisiyle 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Mert Günok, 2010-2015 yıllarında da Fenerbahçe'de forma giymişti.
2015-2016 sezonundan itibaren Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş'ta görev yapan deneyimli kaleci, yaklaşık 11 yıl sonra altyapısından yetiştiği sarı-lacivertli takıma döndü.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor