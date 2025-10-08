Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Kupası Finalinde İki Oyuncusundan Yoksun

Fenerbahçe Medicana, bugün oynanacak AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Eda Erdem Dündar ile Ana Cristina de Souza'nın tedavileri nedeniyle forma giyemeyeceğini duyurdu.

2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Fenerbahçe Medicana ile V.Bank takımları bugün Ankara'da saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi sarı-lacivertliler 2 oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sporcularımızdan takım kaptanımız Eda Erdem Dündar, karın kasında tespit edilen ödem ve kanaması sonucunda devam eden tedavisi nedeniyle; Ana Cristina de Souza ise geçirmiş olduğu menisküs operasyonu sonrası devam eden tedavi ve kuvvet çalışmaları nedeniyle bugünkü müsabakada oynayamayacaklardır" denildi. - İSTANBUL