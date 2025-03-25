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Fenerbahçe Medicana, kupada şampiyon oldu

Fenerbahçe Medicana, kupada şampiyon oldu
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Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank'ı 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank'ı 3-0 mağlup etti ve kupaya uzandı.

Salon: Yenişehir Spor Salonu – Rize

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Yavuz Akdemir, GDS Hakemi: Ramazan Demiröz

Setler: 19-25, 23-25, 17-25

Süreler: 28', 34',1, 02

Halkbank : Yunus Emre, Maa, Dick Kooy, Sercan, Mirza, Leal Hidalgo, Volkan (L), İzzet, Sotola, Caner, Batuhan,

Fenerbahçe Medicana: Ngapeht, Hakkı, Kaan,Yiğit, Jendryk, Drzyzga, Burak (L), Caner Dengin (L),Caner Pekşen,

SET VERMEDİLER

2025 AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Halkbank ile Fenerbahçe Medicana karşılaştı. Maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe 5. kez kez kupanın sahibi oldu.

Final, Ngapeth'in iki servis sayısı ile başladı. Fenerbahçe 3 sayılık seri ile başladı. Halkbank 3 sayılık seri ile cevap verdi. Başkent ekibi 7-6'da öne geçti. Setin son bölümüne kadar kadar heyecanın dinmediği ilk sette son bölüme 20-16 Fenerbahçe önde girdi. Setin sonuna kadar seri sayılar bulan Fenerbahçe 25-21'lik skorla ilk seti önde tamamladı ve maçta 1-0 öne geçti. İlk sette Ngapeth 3 servis, 6 hücum sayısı ile sete damga vurdu. Halkbank'ta Sercan 3 blok sayısı katkısı verdi.

Fenerbahçe ikinci sete de iyi başladı. Setin başında farkı açmaya başlayan sarı lacivertliler (8-3) 12-12'de rakibine yakalandı. File üstünde hakimiyetini arttıran Halkbank 14-12 öne geçti. Fenerbahçe 17-17'de skoru yeniden eşitledi. Setin son bölümüne 20-19 önde giren Halkbank oldu. 21-21'lik eşitliğin ardından öne geçen sarı lacivertliler, öne geçti. Etkili servis ve hücumlarla hata yapmayan Fenerbahçe seti 25-23 kazanarak maçta 2-0 öne geçti.

Maçın 3. setine de iyi başlayan Fenerbahçe oldu. Setin başında sayı farkını (13-7) açan rakibi karşısında Halkbank, farkı 3 sayıya kadar indirse de sarı lacivertliler son bölüme 20-14 önde girdi. Setin sonunda seyircisinin de coşkusunu arkasına alan Fenerbahçe seti 25-17 maçı da 3-0 kazanarak mutlu sona ulaştı.

Bu sonuçla 5.kez kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Medicana son iki sezonda finalde kaybettiği Halkbank'tan rövanşı almış oldu.

Fenerbahçe Medicana, kupada şampiyon oldu

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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