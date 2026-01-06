Haberler

Voleybol: CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana, Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Polonya'nın PGE Budowlani takımını 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle, sarı-lacivertli ekip grup aşamasında üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
