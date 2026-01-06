Voleybol: CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe Medicana, Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Polonya'nın PGE Budowlani takımını 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle, sarı-lacivertli ekip grup aşamasında üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.
CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Polonya'nın PGE Budowlani takımını 3-0 yendi.
Lodz Sport Arena'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip, 25-16, 25-20 ve 25-11'lik setlerle kazandı.
Gruptaki ilk iki maçında Portekiz'in Benfica ve İtalya'nın Igor Gorgonzola takımlarını da 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Medicana, üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor