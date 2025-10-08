Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın Şampiyonlar Kupası'ndaki Kadro Eksikliği

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, kaptan Eda Erdem Dündar ve oyunculardan Ana Cristina'nın bugün oynanacak 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda forma giyemeyeceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcularımızdan takım kaptanımız Eda Erdem Dündar, karın kasında tespit edilen ödem ve kanaması sonucunda devam eden tedavisi nedeniyle, Ana Cristina de Souza ise geçirmiş olduğu menisküs operasyonu sonrası devam eden tedavi ve kuvvet çalışmaları nedeniyle bugünkü müsabakada oynayamayacaklardır." denildi.

VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana arasında Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.