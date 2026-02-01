Haberler

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Dicle Nur Babat'ı transfer etti

Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli orta oyuncu Dicle Nur Babat'ı yeniden transfer etti. 2014-2025 sezonları arasında Fenerbahçe formasını giymiş olan Babat, kulüple birçok başarıya imza attı.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli orta oyuncu Dicle Nur Babat'ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe formasını daha önce 2014-2022 ve 2024-2025 sezonlarında terleten ve bu süre boyunca 3 Türkiye Kupası, 2 Türkiye Ligi ve 2 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu kazanan Dicle Nur Babat'a ailemize yeniden hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
