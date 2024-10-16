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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Kazandı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Kazandı
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Fenerbahçe Medicana, 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. Oyuncu Gizem Örge, kupa ile sezona başlamanın kendileri için çok önemli olduğunu belirtti ve bu sezon daha fazla kupa hedeflediklerini ifade etti.

FENERBAHÇE Medicana'nın başarılı voleybolcusu Gizem Örge, "Çok mutluyuz. Sezona kupayla başlamak kaldığımız yerden devam etmek bizim için çok önemliydi. Sultanlar Ligi'ne de CEV Şampiyonlar Ligi'ne de göz diktik. Bu sezon bu kupaları çok istiyoruz" dedi.

2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit'i üstün bir oyunla 3-1 yenen Fenerbahçe Medicana kupayı müzesine götürdü. Sarı-lacivertliler, organizasyonda 5'inci kez mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe formasını giyen 31 yaşındaki libero, müsabakanın ardından Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını aktaran tecrübeli oyuncu, "Çok mutluyuz. Sezona kupayla başlamak kaldığımız yerden devam etmek bizim için çok önemliydi. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah kupalarla devam ettirdiğimiz bir sezon olur" diye konuştu.

Sezon öncesinde iyi çalıştıklarını aktaran Gizem, "Gerçekten çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Sultanlar Ligi'ne de CEV Şampiyonlar Ligi'ne de göz diktik. Bu sezon bu kupaları çok istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Gizem Örge Fenerbahçe Sigorta Kadın Spor

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