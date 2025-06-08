Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Alessia Orro'yu Transfer Etti

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Alessia Orro'yu Transfer Etti
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasör Alessia Orro'yu transfer etti. Orro, son olarak Numia Vero Volley takımında oynamıştı ve birçok ödül sahibi.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasör Alessia Orro'yu transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon planlaması kapsamında son olarak Numia Vero Volley forması giyen Orro kadroya katıldı.

Orro, 2024-2025 CEV Şampiyonlar Ligi, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları ve 2024 Voleybol Milletler Ligi'nde "En iyi pasör" ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada, "Alessia Orro'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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