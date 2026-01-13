Haberler

Voleybol: CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe Medicana, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı 3-2 mağlup etti. Maçta gösterilen performans ve çekişmeli setler dikkat çekti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Yves Kalın (İsviçre), Ricardo Ferreira (Portekiz)

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Melissa Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Milankovic, Arelya Karasoy, Aslı Kalaç, Bedart-Ghani)

Igor Gorgonzola: Cambi, Herbots, Bonifacio, Tolok, Ishikawa, Squarcini (De Nardi, Leonardi, Alsmeier, Melli, Carraro, Van Avermaet)

Setler: 20-25, 25-22, 25-12, 20-25, 15-10

Süre: 118 dakika (26, 29, 20, 28,15)

Fenerbahçe Medicana, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
