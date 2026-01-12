Haberler

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlüğe Taner Atik getirildi

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, başantrenör olarak Taner Atik ile anlaşma sağladığını duyurdu. Deneyimli antrenör, kariyerinde birçok önemli başarıya imza atmış olup son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain kulübünde görev yapmıştır.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Taner Atik ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'mız, başantrenör Taner Atik ile anlaşma sağlamıştır. 20 yılı aşkın antrenörlük kariyerinde altyapıdan milli takımlara, Avrupa kupalarından Ortadoğu liglerine uzanan çok geniş bir yelpazede görev yapan Taner Atik üst düzey sorumluluklar üstlenmiş, hem sportif hem de yönetsel anlamda önemli başarılara imza atmıştır. Sayın Taner Atik'e 'Ailemize hoş geldin.' diyor, sarı-lacivert formamız altında başarılarla ve şampiyonluklarla dolu bir dönem diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Deneyimli çalıştırıcı, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain kulübünde görev aldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
