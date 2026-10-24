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Fenerbahçe Medicana, Efeler Ligi'nin 2. haftasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-2 yendi

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Gaziantep Gençlikspor'u 3-2 yendi. 147 dakika süren mücadelede setler 25-23, 25-19, 21-25, 22-25 ve 13-15 sonuçlandı.

Salon: Kamil Ocak Spor Salonu

Hakemler: Kadir Girente, Furkan Salduz

Gaziantep Gençlikspor: Aykut Gedik, Ivanov, Jeanlys, Uğur Kılınç, Halil İbrahim Yücel, Yusuf Emre Güler (Deniz İvgen, Bahadır Kuyucu, Wen, Uğur Okay, Yunus Emre Zebun)

Fenerbahçe Medicana: Mirza Lagumdzija, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Cachopa, Anderson, Bedirhan Bülbül (Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Muhammed Kaya, Mert Cuci, Burutay Subaşı)

Setler: 25-23, 25-19, 21-25, 22-25, 13-15

Süre: 147 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Gaziantep Gençlikspor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA
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