Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda yarın Orion Stars'ı ağırlayacak

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu rövanş maçında yarın Hollanda'nın Orion Stars takımını konuk edecek. İlk maçı 3-1 kazanan sarı-lacivertlilerin, üst tura çıkmak için iki set kazanması yeterli olacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Sarı-lacivertli takım, eşleşmedeki ilk maçta rakibini deplasmanda 3-1 yenmişti.

Fenerbahçe Medicana, yarın iki set kazanması halinde üst tura yükselecek.

