Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor ile Efeler Ligi Play-off'unda Karşılaşacak
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabında Fenerbahçe Medicana, yarın Arkas Spor'u Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda ağırlayacak. Maç saat 17.00'de başlayacak.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabının ilk maçında Fenerbahçe Medicana, yarın Arkas Spor'u ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 17.00'de başlayacak.
İki galibiyete ulaşan takımın seriyi kazanarak Efeler Ligi'ni üçüncü bitireceği eşleşmede sarı-lacivertli takım, ev sahibi avantajına sahip.
Serinin ikinci maçı, 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da İzmir'de Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor