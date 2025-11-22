Fenerbahçe Medicana, Alanya Belediyespor'u Deplasmanda 3-0 Mağlup Etti
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu’nda oynanan maçta karşılaşarak rakibini 3-0'lık skorla geçti.
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Yavuz Akdemir, Pınar Elma
ON Hotels Alanya Belediyespor : Seganov, Uğur Kılınç, Batuhan Avcı, Çağatay Durmaz, Saadat, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Burak Çevik, Abdullah Çam, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan, Furkan Dur)
Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Galvez, Mustafa Cengiz, Yiğit Gülmezoğlu, Halil Kurtuluş, Franca)
Setler: 24-26, 15-25, 23-25
Süre: 91 dakika (34, 23, 34)
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor