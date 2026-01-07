Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Matteo Guendouzi transferinde mutlu sona ulaştı. Fransız orta saha oyuncusu, perşembe günü İstanbul'a gelecek ve cumartesi günü Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçında kadroda olacak.
- Fenerbahçe, Lazio'dan Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi 28+2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti.
- Matteo Guendouzi, perşembe günü saat 13.30'da İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeye imza atacak.
- Guendouzi, bu sezon Lazio formasıyla 16 maçta 2 gol ve 1 asist yaptı.
Süper Lig devi Fenerbahçe, Lazio forması giyen 26 yaşındaki Fransız orta saha Matteo Guendouzi'nin transferinde mutlu sona ulaştı.
GUENDOUZI İSTANBUL'A GELİYOR
A Spor'da yer alan habere göre; Laziolu futbolcu Guendouzi, perşembe günü saat 13.30 sularında İstanbul'a gelecek. 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atacağı, cumartesi günü Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçında da kadroda olacağı belirtildi.
BONSERVİSİ TARİHE GEÇECEK
Sarı-lacivertliler, Lazio ile yürüttüğü görüşmelerde yıldız isim için 28+2 milyon euro bonservis karşılığında anlaşmaya vardı. Bu rakamın resmileşmesi durumunda Guendouzi, Fenerbahçe tarihinde bonservisine en yüksek bedel ödenen futbolcu olarak zirveye yerleşecek.
PSG ALTYAPISINDAN AVRUPA DEVLERİNE
Kariyerine Paris Saint-Germain altyapısında başlayan Guendouzi, sırasıyla Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio formalarını giyerek Avrupa'nın önemli liglerinde tecrübe kazandı.
LAZIO PERFORMANSI
Guendouzi bu sezon Lazio formasıyla 16 maçta 2 gol ve 1 asist üretti.