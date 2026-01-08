Matteo Guendouzi, Fenerbahçe için geliyor

FENERBAHÇE'nin anlaşmaya vardığı Matteo Guendouzi özel uçak ile İstanbul'a geliyor. Lazio'da son maçına dün gece çıkan Guendouzi bu sabah İtalya'dan uçağa binerek Fenerbahçeli yöneticilerle birlikte İstanbul'a hareket etti. 14.15 gibi Sabiha gökçen Havaalanı'na ulaşacak olan Fransız futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeye imza atacak. 26 yaşındaki oyuncu ile sözleşmenin 4,5 yıllık olması bekleniyor. Kulüpten yapılan açıklamada özel uçak içindeki yolculuktan bir kare paylaşılırken; "Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Matteo Guendouzi'nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul'a davet edilmiştir." denildi.

