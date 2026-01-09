Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi açıkladı

FENERBAHÇE, 26 yaşındaki orta saha Matteo Guendouzi'yi kadrosuna kattı. Fransız oyuncu kendisini 4,5 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, yönetim kurulu üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile sportif direktör Devin Özek yer aldı.

ERTAN TORUNOĞULLARI: MATTEO ŞAMPİYONLUKTA BU TAKIMIN BİR PARÇASI OLACAK

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "Sahada savaşan, maçta sonuna kadar mücadele eden, kaybettiğimizde dahi taraftarımızın alkışlayarak göndereceği bir takım yaratacağız.' diyordu başkanımız. Onun temellerini atıyoruz, tüm yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte. Matteo da inanıyoruz ki şampiyonlukta bu takımın bir parçası olacak ve çok katkısı olacak. Taraftarlarımız rahat olsunlar. Biz Başkanımızın çizdiği yolda gidiyoruz. Transferlerimiz yine olacak. Transfer sabır isteyen bir şeydir. Sabırla inşallah camiamızın hayal ettiği savaşan takımı kuracağız" dedi.

DEVİN ÖZEK: O GERÇEK BİR SAVAŞÇI

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, "Ocak ayında ve özellikle bu transfer döneminin en başında Matteo kalitesinde bir oyuncuyla sözleşme imzalamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. O gerçek bir savaşçı; sahada kulüp, takım ve taraftarlar için her şeyini veren bir oyuncu. Üst düzey bir mantaliteye sahip. Dört üst düzey ligde ve Fransa Milli Takımı'nda kendisini kanıtladı. Önümüzdeki yıllarda bize çok şey katacağından eminiz. Hoş geldin Matteo" diye konuştu.

MATTEO GUENDOUZI: BURADA OLMAYI ÇOK İSTEDİM

Gurur duyduğunu ifade eden Matteo Guendouzi, "Gerçekten çok gurur duyuyorum. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmayı çok istedim. Bu yüzden gerçekten çok mutluyum, bu benim ve tüm ailem için büyük bir gün. Bu anın tadını çıkarıyorum. Umarım birlikte harika şeyler başaracağız" ifadelerinde bulundu.

'İLK DUYDUĞUM ANDAN İTİBAREN BURAYA GELMEYİ ÇOK İSTEDİM'

Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük kulüplerinden biri olduğunu dile getiren Fransız oyuncu, "Öncelikle bu transferde emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kolay bir süreç olmadı. Bende ilk duyduğum andan itibaren buraya gelmeyi çok istedim ve geldim. Çok gururluyum ve Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri, çok büyük bir tarihe sahip. Başkanımız da bana kulübümüzden, taraftarımızdan ve hedeflerimizden bahsetti. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Taraftarımızı ve yarattığı büyük atmosferi biliyorum, onların önünde ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım hep birlikte burada zaferler, kupalar kazanırız" dedi.

'BEN ONLAR İÇİN GEREKİRSE SAHADA HER ŞEYİMİ VERİRİM'

Sarı-lacivertli taraftarlara da teşekkür eden Guendouzi, "Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sosyal medyada onlardan sevgi dolu birçok mesaj aldım. Şuna emin olsunlar ki; ben onlar için gerekirse sahada her şeyimi veririm. Ben her zaman böyle bir oyuncuyum. Umarım 12 yıl aradan sonra lig şampiyonluğunu birlikte kazanırız. Umarım taraftarımızla, takımımızla ve hocamızla birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz" diyerek sözlerini noktaladı.