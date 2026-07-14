Fenerbahçe, Mason Greenwood'u duyurdu

Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Mason Greenwood ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı