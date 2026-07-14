Fenerbahçe, Greenwood ile görüşmelere başlandığını açıkladı
Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Mason Greenwood'un transferi için Marsilya ve oyuncuyla görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
FENERBAHÇE, İngiliz futbolcu Mason Greenwood'un transferi için kulübü Marsilya ve kendisiyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı