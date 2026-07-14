Fenerbahçe, Greenwood ile görüşmelere başlandığını açıkladı

FENERBAHÇE, İngiliz futbolcu Mason Greenwood'un transferi için kulübü Marsilya ve kendisiyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı