Fenerbahçe Maribor'u mağlup etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Maribor'u 3-1 mağlup etti. Turun ikinci maçı öncesi Fenerbahçe tur için avantajlı bir skor elde etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Maribor'u 3-1 mağlup ederek turda ikinci mac öncesi perdeyi araladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovenya temsilcisi Maribor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan turun ilk maçında üstün oyunu ile beğeni toplayan sarı-lacivertliler, 58'inci dakikada Becao, 62'nci dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+3'üncü dakikada Tadic'in penaltıdan attığı golle sahadan galip ayrıldı. Turun ilk maçında evinde yakaladığı başarıyı taçlandırmak isteyen Fenerbahçe, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'nın Maribor kentinde oynanacak rövanş maçından da galip ayrılarak adını play-offlara yazdırmak istiyor.

SZYMANSKI KİLİDİ AÇTI

Fenerbahçe, Maribor ile oynadığı mücadelenin ilk yarısında girdiği pozisyonları gole çeviremese de ikinci yarı oyunun kaderi değişti. Hız kesmeyen sarı-lacivertliler, kazanmasını bilirken Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, önemli katkı sağladı. İkinci yarının hemen başında King'in yerine oyuna giren Szymanski, Becao ve İrfan Can Kahveci'nin gollerine asist katkısı sağladı. Polonyalı futbolcu, 2'nci eleme turunda Zimbru'yu 5-0 yendikleri karşılaşmada da asist yapmıştı.