Fenerbahçe, Marco Asensio ile Anlaştı

Güncelleme:
Fenerbahçe, İspanyol futbolcu Marco Asensio'yu transfer etti. Asensio, İstanbul'a gelerek kulübün yöneticileri tarafından karşılandı ve sağlık kontrollerinin ardından imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin transferde anlaşma sağladığı İspanyol futbolcu Marco Asensio, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu kadro planlaması kapsamında hücuma takviye yaptı. Sarı-lacivertli kulüp daha öncesinde her konuda anlaşma sağladığı Marco Asensio'nun kulübü Paris Saint-Germain ile de bonservisi konusunda anlaşma sağladı.

29 yaşındaki futbolcu gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yaptı. İspanyol futbolcuyu Fenerbahçeli yöneticiler karşılarken, pasaport işlemlerinden sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

Asensio'yu karşılamak için alana gelen sarı-lacivertli taraftarlar da yıldız oyuncuya tezahüratlarda bulundu.

Asensio, gün içerisinde sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor. - İSTANBUL

