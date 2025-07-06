Fenerbahçe, Manisa Basket'in Antrenörü Maksvytis'i İstiyor

Fenerbahçe, Manisa Basket'in Antrenörü Maksvytis'i İstiyor
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BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket'in antrenörü Kazys Maksvytis'in, Fenerbahçe tarafından asistan antrenörlük için gündeme geldiği iddia ediliyor. Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Tomas Masiulis'in Zalgiris Kaunas'a gitmesinin ardından bu gelişmeler yaşanıyor.

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket'te yeni sezon öncesi belirsizlik sürerken Antrenör Kazys Maksvytis'e EuroLeague, lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe talip oldu. Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak çalışan Tomas Masiulis'in Zalgiris Kaunas'a başantrenör olarak gitmesinden sonra Manisa ekibinin çalıştırıcısı Maksvytis'in asistan olarak sarı-lacivertlilerde göreve getirileceği iddia edildi. Fenerbahçe'de görev yapan Antrenör Sarunas Jasikevicius'un hemşehrisi olan Litvanyalı Maksvytis daha önce Litvanya Milli Takımı ve Zalgiris Kaunas'ı çalıştırmıştı. Manisa Basket'te Kazys Maksvytis'in yardımcısı olan eski NBA oyuncusu Darius Songaila geçen hafta görevinden ayrılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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