Haberler

Fenerbahçe, Nathan Ake'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Nathan Ake'yi kadrosuna kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake ile anlaştığını ve sözleşme imzaladığını duyurdu. Transfer, yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer tarafından radyo programında açıklandı.

FENERBAHÇE, Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake'yi transfer ettiğini duyurdu.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattına Manchester City'nin Hollandalı stoperi Nathan Ake'yi transfer etti.

Sarı-lacivertli ekibin futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer katıldığı radyo programında transferi açıklarken, kulübün sanal medya hesaplarından da transfer duyuruldu. Kamer ayrıca bundan sonra transferlerin ilk olarak Fenerbahçe Radyo ve FB TV üzerinden açıklanacağını da dile getirdi.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Ake ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
Deniz Göktaş tutuklandı

Gözaltındaki Deniz Göktaş için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan tacizci kadınla ilgili çarpıcı detay! Bipolar hastasıymış

Polisin kıskıvrak yakaladığı tacizci kadınla ilgili çarpıcı detay
Bakan Kurum: DOA ile vatandaşlara 2 günde 4,5 milyon TL kazandırdık

2 günde vatandaşa rekor para kazandırıldı
Küçükçekmece'de akıl almaz kaza: Dik rampayı çıkmaya çalışırken kayan otomobil hafif ticari aracın üzerine çıktı

Oraya nasıl çıktığını kimse anlamadı
Milyonluk hırsızlıkta suç makinesi kadınlar yakalandı

Milyonluk hırsızlıkta suç makinesi kadınlar yakalandı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı

İstanbullular dikkat! Tüm planlar iptal, tarih belli oldu
Cristiano Ronaldo'nun penaltı kullandığı anda ağzından çıkan kelimeye dikkat

Herkes penaltı kullandığı anda ağzından çıkan kelimeyi konuşuyor
AJET, Ankara'dan 3 şehre daha direkt uçuşlara başladı

O şehrimize müjde! 3 yere daha aktarmasız gidebilecekler