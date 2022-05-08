Fenerbahçe maçından notlar (Beşiktaş cephesi)

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Ismael'den 2'si zorunlu 3 değişiklik

Siyah-beyazlı ekipte 5 eksik

Sezer AFŞAR / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi ağırladı. Saat 19.00'da başlayan mücadelede Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 24-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Göztepe Basketbol'u 62-47 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, derbi maç öncesinde kupayla birlikte tribünleri dolaştı.