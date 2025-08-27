Fenerbahçe maçı öncesi kriz! Bilet fiyatları tam 10 kart arttı

Güncelleme:
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu maç için satışa çıkan biletler, önceki maçın bilet fiyatlarına göre 10 kat pahalı satılıyor. Bu durum taraftarın tepkisini topladı.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak olan Gençlerbirliği'nin bilet fiyatları 10 kattan fazla arttı.

EN UCUZ BİLET 3 BİN LİRA

Kırmızı-karalar, Fenerbahçe maçında en ucuz bileti 3 bin liraya satışa çıkarttı. Antalyaspor maçında güney kale arkası 250 lira, doğu maraton tribünü 300 lira, misafir 325 lira, sağ ve sol kapalı 400 lira ve VIP bin lirayken Fenerbahçe maçında güney kale arkası 3 bin lira, doğu maraton tribünü 4 bin lira, misafir 3 bin 750 lira, sağ ve sol kapalı 5 bin lira ve VIP 10 bin liraya satışa çıktı.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Başkent ekibinin bilet fiyatları bu karşılaşmayı izlemek isteyen yüzlerce taraftar tarafından büyük tepki topladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
