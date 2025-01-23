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Fenerbahçe - Lyon Maçının İlk Yarı Sonucu: 0-0

Fenerbahçe - Lyon Maçının İlk Yarı Sonucu: 0-0
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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, evinde Lyon ile karşılaştı. İlk yarıda iki takım da gol atamazken, Niakhate'nin kırmızı kartı VAR incelemesi sonrasında sarı karta dönüştürüldü.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe evinde Fransız ekibi Lyon ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

26. dakikada sağ taraftan Çağlar Söyüncü'yü çalımlayıp ceza sahası içine giren Sael Kumbedi'nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, Alexander Djiku'nun müdahalesiyle kornere gitti.

27. dakikada Cherki'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mikautadze'nin vole vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

35. dakikada Sebastian Szymanski'nin sol kanattan ortasında ceza yayında topu alan Fred'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

39. dakikada kaleci Lucas Perri'nin uzun pasında kendi ceza sahası içinde topu alan Çağlar Söyüncü'nün hemen verdiği pas kısa düştü. Burada topu alan Tolisso'nun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı çeldi.

44. dakikada kaleci İrfan Can Eğribayat'ın uzun pasında orta sahada Niakhate'den seken topu alan Youssef En-Nesyri ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarıya gitti.

45+6. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan hızlı atağında Niakhate'nin, İrfan Can Kahveci'ye yaptığı hareket sonrasında hakem Simone Sozza, Niakhate'ye direkt kırmızı kart verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Simone Sozza, Niakhate'nin kırmızı kartını iptal edip sarı kart gösterdi.

Hakemler: Simone Sozza, Alberto Tegoni, Giorgio Peretti

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Bright Osayi-Samuel, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Yiğit Emir Ekiz, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Lyon: Lucas Perri, Sael Kumbedi, Clinton Mata, Moussa Niakhate, Abner, Said Benrahma, Nemanja Matic, Corentin Tolisso, Mathis Cherki, Malick Fofana (Alexandre Lacazette dk. 43), Georges Mikautadze

Yedekler: Remy Descamps, Lassine Diarra, Warmed Omari, Duje Caleta-Car, Jordan Veretout, Tanner Tessmann, Enzo Anthony Honore Molebe, Ernest Nuamah

Teknik Direktör: Pierre Sage

Sarı kartlar: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Sael Kumbedi, Niakhate (Lyon) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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