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Fenerbahçe, Liverpool maçı hazırlığını Dirk Kuyt yönetiminde sürdürdü

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Fenerbahçe, Liverpool maçı hazırlığını Dirk Kuyt yönetiminde sürdürdü
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü sahasında oynayacağı Liverpool maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Dirk Kuyt yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı, hazırlık yarın tamamlanacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü sahasında oynayacağı Liverpool maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Liverpool maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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