SPOR Fenerbahçe, Livakovic'i İstanbul'a getirdi

Mustafa AKINİSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdi.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, transferi konusunda Dominik Livakovic ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensipte anlaştı. Livakovic, Hırvatistan'dan kalkan uçakla bugün saat 1310 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. 28 yaşındaki file bekçisini sarı-lacivertli kulübün idari menajeri Emir Yolaç karşıladı. Havalimanında herhangi bir açıklamada bulunmayan Hırvat file bekçisi, Fenerbahçe atkısı ile poz verdi. Livakovic'in yanı sıra eşi ve menajeri, kendilerini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

Livakovic, sağlık kontrolünün ardından kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayacak imzayı atacak.